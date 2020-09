The Walking Dead, il prequel svelerà la storia segreta di Beta? I dettagli

La star di The Walking Dead, Ryan Hurst, sostiene che Tales of the Walking Dead, serie antologica ricavata dallo show madre, svelerà la storia segreta del villain. La serie adesso è in fase di sviluppo da parte di AMC, curata da Scott Gimple, e racconterà i primi giorni dell'apocalisse zombie proseguita per un decennio in The Walking Dead.

In risposta ad un tweet nel quale si chiedeva ai fan di nominare il nome di un personaggio che desiderano vedere in Tales of the Walking Dead, Ryan Hurst ha scritto:"Ho alcune idee... ".

Hurst potrebbe riferirsi alle origini di Beta, dopo che a marzo l'attore aveva rivelato di essersi incontrato con Gimple per discutere di 'una cosa molto entusiasmante che può o non può accadere e di cui non posso parlare'.



Il volto smascherato di Beta è apparso per la prima volta in un episodio della quinta stagione dello spin-off ambientato in Texas, Fear the Walking Dead, individuato in un vinile che rivela la storia di Beta come musicista.

La decima stagione di The Walking Dead comprendeva musica registrata in gran segreto da Ryan Hurst, prima di confermare che Beta (il cui vero nome è ancora sconosciuto), era un famoso cantante country.

Nella serie dovrebbe tornare anche Michael Cudlitz, interprete di Abraham Ford.

