The Walking Dead, il Presidente Biden scrive alla famiglia di Moses J. Moseley

Sono passate ormai alcune settimane dalla notizia della morte di Moses J. Moseley, l'attore 31enne che ha fatto parte del cast di The Walking Dead: le indagini dei giorni scorsi non sono riuscite a individuare le cause del decesso e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha inviato le sue condoglianze alla famiglia.

Il corpo senza vita dell'attore era stato ritrovato nella sua auto a Stockbridge, città che si trova in Georgia, a 30 minuti da Atlanta, dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa pochi giorni prima.

A consolare i cari dell'attore, è giunta una lettera di condoglianze da parte del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: "Cara famiglia Moseley, Jill e io vi inviamo le nostre più sentite condoglianze per la perdita del vostro caro Moses. So che non ci sono parole che possano colmare il dolore della perdita di una persona amata. Siete nei miei pensieri e nelle mie preghiere. Anche se il lutto non finisce mai, vi prometto che verrà il giorno in cui il ricordo di Moses vi farà apparire un sorriso sulle labbra, prima di una lacrima dagli occhi. La mia preghiera per voi è che questo giorno arrivi il prima possibile".

Giunto quasi alla soglia degli 80 anni, il Presidente USA ha una triste storia di lutti familiari: nel 1972, poche settimane dopo la prima elezione a Senatore, Biden perse la moglie Neilia e la figlia di un anno Naomi in un incidente d'auto in cui rimasero feriti anche Beau e Hunter, i figli di 3 e 2 anni. Più recentemente, mentre era ancora in carica come vice di Obama, Joe Biden ha perso anche il primogenito Beau, a causa di un tumore al cervello.

Quanto alle ultime informazioni sul decesso dell'attore, le fonti riportano che sul corpo di Moseley era presente un'unica ferita da arma da fuoco, un indizio che aveva fatto sì che le ipotesi iniziali propendessero per il suicidio.

Dalle prime informazioni sulle circostanze della morte dell'attore, è stato reso noto che "la pallottola è entrata da sotto l'occhio di Moses ed è rimasta nel cranio, mentre di solito chi si spara lo fa puntando la pistola alla tempia (con la pallottola che esce dalla parte opposta) o in bocca". Inoltre, sarebbe stata evidenziata una "presa leggera sulla pistola, come se qualcuno gliela avesse messa in mano".

Queste discrepanze avevano fatto partire ulteriori indagini da parte della polizia dello stato della Georgia, che purtroppo non hanno restituito una chiara ipotesi sull'accaduto: "Mano a mano che gli investigatori hanno analizzato e valutato le prove, si sono presentate altre possibilità, tra le quali la morte accidentale".

Che si sia trattato di un incidente o meno, resta ancora da chiarire, ma l'unica cosa certa è che la morte del 31enne attore di The Walking Dead è tragica. Nel frattempo, la serie prosegue il suo percorso verso la conclusione con la Parte 2 di The Walking Dead 11.