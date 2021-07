The Walking Dead, le prime 10 stagioni da oggi su Disney+ nel catalogo Star!

I fan di The Walking Dead hanno qualcosa di cui gioire in attesa dell'uscita dell'undicesima e finale stagione dello show AMC: Disney+ ha infatti deciso di far felici i suoi abbonati con un regalo sicuramente graditissimo, vale a dire l'inserimento nel catalogo delle prime dieci stagioni della popolarissima serie.

Mentre il nuovo teaser dell'undicesima stagione di The Walking Dead omaggia i protagonisti dello show, infatti, Disney+ tiene fede alla promessa fatta nelle scorse settimane: da oggi, dunque, il catalogo Star (vale a dire la sezione della piattaforma dedicata a quei prodotti pensati per un pubblico adulto) si arricchirà con tutte le 10 stagioni andate finora in onda della serie che segue le vicende di Rick Grimes e del suo gruppo di sopravvissuti.

Quale modo migliore per prepararsi al gran finale dello show se non quello di ripercorrere la storia dei nostri superstiti sin dalle prime battute? Dal risveglio di Rick in ospedale al rapimento del nostro amato sceriffo, passando per Governatori, tentativi più o meno riusciti di ricostruire un'ombra di società e spietati villain armati di mazze chiodate: la serie con Andrew Lincoln ce ne ha regalate di emozioni, per cui un rewatch potrebbe non essere una cattiva idea!

L'undicesima stagione dello show esordirà sulla piattaforma il prossimo 23 agosto e sarà suddivisa in tre parti: qui, nel frattempo, trovate i titoli dei primi 8 episodi dell'ultima stagione di The Walking Dead.