The Walking Dead: le prime immagini dal set dello spin-off su Rick e Michonne

La rimpatriata tra Rick e Michonne è ufficialmente iniziata. Le riprese dello spin-off di The Walking dead, che vedono protagonisti Andrew Lincoln e Danai Gurira sono cominciate nel New Jersey il 13 febbraio 2023.

Inizialmente concepita come una trilogia di film incentrati sulla figura di Rick Grimes, la miniserie di sei episodi è stata annunciata al Comic-Con di San Diego nel luglio del 2022 e rappresenterà uno dei tanti allargamenti dell'adattamento dai fumetti.

Nonostante le apparizioni in solitaria dei due personaggi nel finale del novembre 2022, i fan di The Walking Dead non hanno più avuto modo di vedere Rick e Michonne insieme dal 2018, dall’episodio d’uscita di Andrew Lincoln dalla serie.

Mentre è già stata confermata la presenza di altri veterani nella serie spin-off di The Walking Dead, lo showrunner Scott M. Gimple promette di seguire la coppia in quella che definisce “una saga romantica di strade pericolose verso l’altro e della strada che entrambi devono trovare con l’altro, incorniciata da una nuova civilizzazione e da orde di morti”.

La descrizione rilasciata dagli AMC Studios è ancora più dettagliata ed epica: “Questa serie presenta una storia d’amore tra due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti lontani dalla distanza e da una forza inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne sono stati gettati in un altro mondo, costruito sulla guerra contro i morti… e quindi, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a ritrovare chi erano in un posto e in una situazione diversa da quella che hanno conosciuto? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l’latro, sono ancora vivi o scopriranno di essere anche loro morti viventi?” .

Danai Guria ha già svelato una finestra temporale per l’uscita dello spin-off, che dovrebbe uscire per la fine del 2023: noi, da parte nostra vi terremo aggiornati su qualsiasi novità.