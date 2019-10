The Walking Dead, ecco le prime immagini ufficiali del secondo spin-off

Il franchise di The Walking Dead si appresta a crescere ancora. La sua decima stagione è ormai alle porte, si è appena conclusa la quinta dello spin-off Fear The Walking Dead, e un secondo spin-off arriverà il prossimo anno. La nuova serie è ancora senza titolo, ma racconterà una storia molto diversa.

Lo spin-off, di cui si sa ancora pochissimo, avrà per protagonisti dei giovanissimi ragazzi cresciuti dopo l'inizio dell'apocalisse zombie, che quindi sanno ben poco della vita di prima.

AMC ha appena cominciato a scaldare i motori della promozione della serie. Giovedì, in occasione della prima giornata del New York Comic Con, il network ha pubblicato le prime immagini ufficiali dello spin-off, che potete vedere nella nostra galleria. A prima vista, le foto sembrano rispecchiare l'immaginario classico di The Walking Dead, ma con un cast ovviamente molto diverso, e sembrano inoltre suggerire uno scenario - se possibile - ancora più desolante.

Probabilmente AMC diffonderà qualche notizia in più sul nuovo capitolo del franchise nella giornata di sabato, quando è previsto un panel al NYCC alle 11.30.

Il nuovo spin-off è creato da Scott Gimple e dallo showrunner Matt Negrete. Fanno parte del cast Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mehendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Totorella, che ha recentemente rivelato alcuni dettagli sull'ambientazione della serie. Anche Joe Holt sarà nello spin-off di The Walking Dead.