The Walking Dead, per i produttori: 'Gli spin-off non influiranno sul finale della serie'

The Walking Dead si concluderà tra poche settimane. Anche se ci sono diversi spin-off all'orizzonte, il team creativo vuole tranquillizzare i fan sul fatto che i prossimi progetti non saranno al centro dell'attenzione durante la fine dello show, dato che la massima attenzione verrà indirizzata esclusivamente al gran finale della serie madre.

Secondo il produttore dell'universo di The Walking Dead, Scott Gimple, il finale dello show si concentrerà sulla "soddisfazione" di concludere il dramma sugli zombie, invece di creare una nuova serie. Tradotto, nessun finale troppo aperto che possa dare il via ad altre storie o ad altri spin-off, visto che di programmati ce ne sono già parecchio all'orizzonte.

"Eravamo partiti dal presupposto che saremmo andati avanti per un po', ma le cose cambiano", ha dichiarato Gimple alla rivista SFX nel nuovo numero, parlando della decisione di chiudere The Walking Dead.

"Sento che si è inserito bene nei piani, si è inserito in alcune questioni. Perché il finale serve a completare la storia di Walking Dead, non a creare degli spin-off. C'è spazio per gli spin-off, ma il finale di The Walking Dead conclude la storia di questi 11 anni e non volevamo che gli spin-off intralciassero questa soddisfazione. Convivono molto bene".

La showrunner Angela Kang ha aggiunto: "Penso che l'obiettivo sia che anche se non ci fossero spin-off, si avrebbe la sensazione di una chiusura dello show stesso. Perché la serie stessa ha bisogno di una sua conclusione. Ma sapete, le porte sono lasciate aperte come spesso accade nella vita".

The Walking Dead continuerà a vivere nel 2023 e oltre. Una serie limitata incentrata su Rick Grimes e Michonne, con il ritorno degli attori Andrew Lincoln e Danai Gurira, andrà in onda l'anno prossimo. Inoltre, sono in fase di sviluppo anche uno show su Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus, e The Walking Dead: Dead City, uno spin-off con la Maggie di Lauren Cohan e il Negan di Jeffrey Dean Morgan che si dirigerà verso est, a New York City.