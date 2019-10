The Walking Dead: la produttrice esecutiva parla dello show senza tre personaggi chiave

La decima stagione di The Walking Dead riserverà diverse sorprese ai fan e anche in Italia ora lo show è finalmente tornato con i nuovi episodi a partire dal 7 ottobre su Fox, canale della piattaforma satellitare Sky. The Walking Dead è tornato e già ci sono diverse speculazioni e indiscrezioni su cosa proporrà questa nuova stagione.

Non proseguite nella lettura della news se non volete avere ulteriori anticipazioni sulla decima stagione di The Walking Dead.

Questa sarà l'ultima stagione con Michonne e l'uscita di scena del personaggio di Danai Gurira è il terzo addio di uno dei personaggi principali nelle ultime stagioni, dopo quello di Carl nell'ottava stagione e quello di Rick Grimes nella nona.

Si tratta di tre personaggi con ruoli chiave nei fumetti di The Walking Dead, tanto che Carl e Michonne sopravvivono fino al numero finale.



Denise Huth, produttrice esecutiva, è convinta che lo show si adatterà anche a questo cambiamento:"Sono tre personaggi estremamente importanti nel fumetto che sono arrivati praticamente alla fine. Quindi non avere personaggi così iconici cambia decisamente il modo in cui gli autori si avvicinano alla storia".

Huth sostiene che sia strano non averli più nello show ma che questo fatto possa anche fungere da stimolo:"Trovo sia anche entusiasmante perché apre altre possibilità per la narrazione e penso che ogni volta che possiamo adattare la storia a fumetti e farla evolvere è molto entusiasmante per un fan".

Potremmo rivedere Michonne nei film dedicati a Rick Grimes? In questi giorni è stata anche spiegata una sequenza ambientata nello spazio.