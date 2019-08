The Walking Dead: la produttrice spera in un finale positivo

La produttrice esecutiva di The Walking Dead, Gale Anne Hurd, vorrebbe vedere lo show concluso con la stessa positività del fumetto, recentemente terminato definitivamente da Robert Kirkman, ma afferma che la serie ha ancora 'molta strada da fare prima di arrivare lì'. Le puntate della decima stagione saranno in onda a partire dal 7 ottobre.

"Beh, questa è sicuramente una domanda, probabilmente, da fare a Scott Gimple e alla AMC [la showrunner Angela Kang] ma devo ammettere, ho letto il fumetto" ha spiegato Gale Anne Hurd al Comic-Con "Ho pensato fosse geniale. Forse, in parte, è perché ho apprezzato così tanto che Robert Kirkman ci abbia ringraziato" esclama ridendo "cosa che non doveva fare ma mi è piaciuto che ci fosse una speranza, un mondo pieno di speranza. E ho pensato fosse geniale".



Il libro si è concluso con un lungo salto nel tempo che ha coinvolto Carl Grimes, impegnato a vivere una vita pacifica con la moglie Sophia e la giovane figlia Andrea.

"Abbiamo ancora molto da fare" ammette la Hurd "E la cosa grandiosa della serie tv è che possiamo andare avanti di un certo numero di anni o potremmo mettere in scena gli anni successivi all'interno dello show. Penso comunque che si tratti di decisioni prese ad un livello superiore ma abbiamo una grande 'road map'".

Robert Kirkman aveva rassicurato i fan di The Walking Dead, affermando che la serie non finirà spontaneamente:"C'è molta più storia da raccontare e sono molto entusiasta di lavorare con Scott e Angela".

Scott Glimple non ha escluso la reunion tra Rick e Daryl mentre Angela Kang ha svelato nuovi dettagli su Gamma.