The Walking Dead, la produttrice sull'ultima stagione: 'Mi ricorda molto la prima'

The Walking Dead è cambiata tanto nel corso degli anni, non necessariamente in meglio: lungo le dieci stagioni finora andate in onda sono stati in molti a lamentare una qualità calante dello show, che però, in vista di questo attesissimo gran finale, sembra aver deciso di tornare alle proprie origini.

Questo, almeno, è quanto capiamo dalle parole della produttrice esecutiva Denise Huth, che qualche giorno dopo l'uscita di un poster dedicato a Carl Grimes ha paragonato le riprese svolte sul set di questa stagione finale a quelle della prima stagione andata in onda nel 2010.

"La cosa che ho notato di più quest'anno è che alcune riprese... Il modo in cui i registi hanno deciso di girare, mi ricorda molto la prima stagione. Ci sono alcuni momenti in cui ho pensato semplicemente: 'Oh!', mi hanno tolto il respiro, e tutto ciò mi riporta con la mente al pilot. Ci sono momenti che lo fanno in maniera più sottile e altri che sono più ovvi, ma non abbiamo mai dimenticato da dove siamo venuti" sono state le sue parole.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un ritorno alle origini dopo alcune stagioni un po' altalenanti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo il nuovo trailer dell'undicesima stagione di The Walking Dead.