The Walking Dead: ecco il promo dell'episodio finale della 11A

Nel penultimo episodio Maggie aveva dichiarato "Dobbiamo prenderli. Tutti" parlando dei Mietitori. La 11A di The Walking Dead sta adesso per concludersi, con la prossima puntata disponibile dal 10 Ottobre su Disney+, mentre tante restano le questioni, la più grande riguarda proprio i Mietitori. Abbiamo avuto un assaggio di cosa succederà nell'episodio in arrivo in un promo.

Al momento Daryl è dietro le mura di Meridian, e Leah, Rosita e Judith Grimes sono tra i sopravvissuti che tengono fermo il forte. Invece Maggie e Negan marciano su Meridian con la loro orda di vaganti per salvare un'affamata Alexandria.

La parte 1 ha diviso il gruppo e di conseguenza la trama in due, e ci lascerà sicuramente con un cliffhanger. Dopodiché The Walking Dead 11 tornerà all'inizio del prossimo anno con i primi otto degli ultimi 16 episodi che andranno in onda nel 2022.

I fan si chiedono ora cosa riserverà loro il futuro. Angela Kang assicura che si tratterà di una trama divertente, e racconta che il modo in cui hanno deciso di scrivere questo finale è come hanno sempre fatto per la parte conclusiva della "mezza stagione". "Ciò che posso anticipare è questo conflitto tra i Razziatori e la nostra squadra all'esterno, che include Maggie, Negan, Gabriel ed Elijah, e la nostra persona che si trova all'interno, Daryl — tutte queste cose stanno iniziando a convergere l'una verso altra. Inoltre, vedremo che le cose ad Alexandria verranno spinte ancora di più al limite."

Kang ha aggiunto che nonostante la pandemia e le limitazioni che comporta, si stia tentando di offrire una trama soddisfacente. E lo si sta facendo in tutti i modi possibili, anche aggiungendo tasselli se necessario. Infatti i nuovi episodi di The Walking Dead 11 accolgono un nuovo personaggio.

Adesso in attesa del finale della 11A, ecco la nostra recensione dell'episodio 7 di The Walking Dead.