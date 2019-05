The Walking Dead: pronta la sceneggiatura del pilot del nuovo spin-off

Nonostante il calo di ascolti di The Walking Dead e le nuove stagioni dello show principale e Fear The Walking Dead in arrivo, il mese scorso AMC ha annunciato a sorpresa lo sviluppo di un nuovo spin-off ambientato nel franchise di zombie.

Al momento sappiamo pochissimi dettagli sul nuovo show, ma il CEO del network Josh Sapan ha confermato a The Hollywood Reporter che lo script dell'episodio pilota è già stato completato, anche se non è ancora stata fissata una data per la premiere.

"Con il suo focus su una nuova generazioni di sopravvissuti guidati da due giovani protagoniste, pensiamo che questa terza serie sia un perfetto punto d'incontro con la narrativa di questo universo in quanto multi-generazionale, fresca e inaspettata" ha dichiarato Sapan durante l'intervista.

La prima stagione della serie sarà composta da 10 episodi e la produzione dovrebbe iniziare quest'estate in Virginia. Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead, agirà da produttore esecutivo, mentre il ruolo da showrunner è stato affidato a Matt Negrete, storico sceneggiatore della saga.

In attesa di sapere quando debutterà il terzo spin-off del franchise vi ricordiamo che la serie principale è stata rinnovata per una decima stagione, inoltre è stato recentemente diffuso in rete il trailer della quinta stagione di Fear The Walking Dead.