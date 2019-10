The Walking Dead: uno dei prossimi progetti sarà incentrato su un unico sopravvissuto

Nei giorni scorsi Scott Gimple, supervisore dei contenuti di The Walking Dead ha annunciato che l'universo narrativo verrà espanso con miniserie ed episodi speciali. Tra i progetti in cantiere c'è uno spin-off dai contenuti più leggeri, ma anche una serie che seguirà le peripezie di un unico sopravvissuto durante l'apocalisse zombie.

"Uno dei miei progetti preferiti è quello che girerà intorno a un'unica persona durante l'apocalisse", ha raccontato Gimple a Deadline. "Non vedremo altre sopravvissuti a causa della situazione in cui si troverà. Così avremo una storia che sarà una specie di Cast Away oppure Omega Man (1975: Occhi bianchi sul pianeta Terra, ndr)".

Nello show principale è già capitato di avere episodi incentrati su un solo personaggio, separato dagli altri a causa di diverse circostanze. Questa volta, però, l'idea è di raccontare un'intera storia che vedrà il protagonista doversela cavare con le proprie forze.

Ciò rientra nella volontà di creare nuovi prodotti che si differenzieranno per stile e toni e che avranno anche una durata variabile. Però, non ci ritroveremo in una situazione di universo condiviso e le serie non punteranno sui crossover, anche se TWD e lo spin-off Fear The Walking Dead mostrano già molti punti di contatto, cosa che aveva fatto ipotizzare alla creazione di qualcosa di simile al Malvel Cinematic Universe.



Per ora, il mondo di The Walking Dead può puntare sulla serie madre, la cui decima stagione è attualmente in onda su AMC, su due spin off e sul film con protagonista Rick Grimes, che dovrebbe essere il primo di una trilogia.