The Walking Dead: uno dei protagonisti della serie dice la sua sulla stagione 9

Mentre i fan attendono con ansia il panel di The Walking Dead al San Diego Comic-Con per avere nuove informazioni sullo show, Chandler Riggs, diventato famoso dopo aver interpretato Carl Grimes, dice la sua sulla stagione nove della serie TV.

Il figlio di Rick Grimes è uno dei protagonisti dell'opera creata da Robert Kirkman, tanto che i fan di The Walking Dead erano sicuri che Chandler Riggs avrebbe avuto la stessa importanza nella trasposizione del fumetto sul piccolo schermo, rimanendo così sorpresi per l'improvvisa morte del personaggio, sostituito dalla sorella Judith.

Nonostante il cambio di ruolo, l'attore statunitense è ancora un appassionato della serie TV, tanto da voler dire la sua sullo show targato AMC.

Nel tweet, che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere che dopo aver scherzato per il numero di cliffhangers presenti negli episodi della nona stagione, conclude complimentandosi con tutti quelli che hanno lavorato alle puntate di The Walking Dead. Non è la prima volta che Chandler Riggs mostra il suo apprezzamento per il lavoro fatto con la trasposizione a serie TV del fumetto: già in occasione della Walker Stalker Cruise 2019 infatti aveva fatto i suoi complimenti alla troupe, in particolare per essere riuscita a rimanere fedele allo stile del comic di Robert Kirkman.

Siete d'accordo con lui? Fatecelo sapere nei commenti!

Nel frattempo, mentre aspettiamo la premiere della stagione inedita, ecco tutte le nostre anticipazioni su The Walking Dead 10.