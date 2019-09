The Walking Dead: i protagonisti svelano cosa ne pensano dei Whisperers

Come abbiamo potuto vedere in questo trailer di The Walking Dead 10 dedicato alla lotta contro i villain della stagione, il gruppo guidato da Alpha sarà sempre nella mente dei protagonisti. Scopriamo cosa ne pensano i principali interpreti della serie dei famigerati Whisperers.

Iniziamo con Avi Nash, conosciuto anche come Siddiq, personaggio che ha sviluppato un senso di ansia molto grave dopo essere stato costretto a guardare mentre i suoi avversari uccidevano Enid, Tara e altri, che afferma: "Questa stagione sarà incentrata sulla paura, e cosa si prova e come ci si vede quando si vive nel terrore. I Whisperers sono i terroristi dell'apocalisse". Anche il produttore Greg Nicoter ha voluto commentare la stagione, in cui dirige due episodi, tra cui uno che ci svelerà la storia della banda con a capo Alpha: "L'introduzione dei Whisperers nella scorsa stagione ha cambiato completamente come si conduce una guerra nello show. I sopravvissuti dovranno convivere con una paranoia costante come quella degli anni della Guerra Fredda".

Secondo Norman Reedus: "Il gruppo è in una situazione difficile, è costretto ad arretrare da ogni lato", soprattutto a causa delle condizioni imposte dal leader dei Whisperers, dopo l'attacco che ha fatto perdere la vita al figlio di Carol ed Ezekiel.

La nuova stagione andrà in onda a partire dal 6 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista a Danai Gurira di The Walking Dead, in cui l'attrice ha delle sorprese per i suoi colleghi del cast.