The Walking Dead, il punto sulla situazione Rick Grimes: quando torna?

Mentre attendono le nuove puntate di The Walking Dead 11, i fan si chiedono quando farà il suo ritorno nella serie Rick Grimes. Si tratta di uno dei pilastri dello show, e diverse sono le teorie nate su un suo ritorno. Scopriamo insieme quando potrebbe avvenire.

Abbiamo avuto dei piccoli suggerimenti in World Beyond, lo spin-off della serie. Il ritorno di Jadis ha infatti riaperto la discussione su Rick. Se ricordate bene Jadis è stata vista per l'ultima volta in TWD mentre prendeva un elicottero CRM con un Rick Grimes gravemente ferito. Si tratta dell'ultima volta in cui abbiamo visto Rick, quindi il ritorno di Jadis nello spinoff ha spinto i fan a chiedersi ancora una volta cosa gli sia successo. Potremmo essere vicini a scoprirlo.

Jadis in un episodio dice a Huck che "ha dato al CRM qualcosa di molto prezioso". L'attrice stessa ha dichiarato in un'intervista che poteva effettivamente trattarsi di un riferimento al personaggio di Rick, a cui Jadis è legata. Questo, effettivamente, potrebbe darci anche modo di conoscere meglio la CRM, che avrà un ruolo nell'undicesima e ultima stagione di TWD. Proprio questo ci porta a pensare che potremmo presto vedere Grimes nello show originale. Infatti, mentre molti credono che nella CRM sia diventato un Generale, altri non gli danno una collocazione così precisa, ma credono che possa essere rimasto al suo interno. Considerando quando è ambientato World Beyond, ci chiediamo ora come l'incrocio potrebbe avvenire.

Molto probabilmente gli showrunner dei due show decideranno di fare chiarezza sulla fine del personaggio prima in World Beyond, e solo allora lo lasceranno tornare in TWD. Dunque potremmo dover aspettare un po': ovvero l'ultima tranche delle tre da otto episodi previste per questa ultima stagione dello show originale.

