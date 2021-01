The Walking Dead: qual è il destino di Maggie nel fumetto? Le differenze con la serie TV

Lauren Cohan ha abbandonato il suo ruolo di Maggie Rhee nella prima parte della nona stagione di The Walking Dead salvo far marcia indietro e tornare alla fine della decima stagione. L’attrice ha interpretato Maggie sin dalla seconda stagione della fortunata serie AMC, ma qual è il destino del suo personaggio nel fumetto?

Dopo una lunga attesa, la serie di The Walking Dead ha finalmente introdotto Dante, un personaggio molto importante nei fumetti.

Nello show, ha fatto il suo debutto all'inizio della decima stagione come medico ad Alexandria e amico di Siddiq (Avi Nash). Grazie ad un colpo di scena però si scopre che Dante era una spia di Alpha, capo dei Sussurratori.

Quando Siddiq scopre la verità su Dante, quest’ultimo lo uccide ma Rosita (Christian Serratos) lo cattura e, più tardi, Padre Gabriel lo uccide.

Nella serie quindi, Dante non ha mai nemmeno avuto la possibilità di incontrare Maggie, e a questo punto quindi il suo ruolo potrebbe essere ricoperto da un altro personaggio.

Nei fumetti infatti Dante era un membro della comunità di Hilltop e un personaggio che aveva un ruolo chiave nella Guerra ai Sussurratori. Alla fine diventò uno degli alleati più fidati di Maggie e il suo nuovo interesse amoroso dopo il defunto marito Glenn.



La serie quindi potrebbe fare con una nuova aggiunta al cast o magari sarà proprio Elijah a prendere il posto di Dante nel cuore di Maggie, il personaggio misterioso che abbiamo visto con lei durante il suo ritorno in scena.



Per quanto riguarda il la sopravvivenza, nei fumetti Maggie non solo sopravvive, ma finisce per essere eletta presidente del Commonwealth nel flash-forward. Anche suo figlio Hershel cresce e sopravvive.



Nella serie, la vedremo tornare negli episodi bonus della decima stagione e ovviamente nell’undicesima e ultima stagione di The Walking Dead. Il suo destino è tutto da scoprire e chissà se Maggie otterrà una parte in uno degli spin-off in lavorazione o nei film su Rick Grimes.



Guarda il trailer degli episodi extra di The Walking Dead in arrivo l'1 marzo 2021 su FOX.