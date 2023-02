The Walking Dead, qual è la differenza con Fear the Walking Dead?

Di spin-off di The Walking Dead ne vedremo un bel po', nei prossimi anni: da Rick e Michonne a Daryl Nixon, passando per Maggie e Negan, non saranno pochi i protagonisti dello show che faranno ritorno prossimamente sul piccolo schermo. La capostipite delle serie satellite dello show AMC, però, resta ovviamente Fear the Walking Dead.

Partita nel 2015, la prima serie spin-off di The Walking Dead ha anticipato show come The Walking Dead: World Beyond e tutti quelli che seguiranno, e tra quelli finora andati in onda resta probabilmente il tentativo di maggior successo di espandere l'universo ideato da Robert Kirkman. Ma quali sono le principali differenze con la serie madre?

In primis l'ambientazione: gli eventi di Fear the Walking Dead hanno infatti luogo durante i primi tempi della pandemia, aspetto che si riflette anche sugli zombie stessi, decisamente più "umani" di quelli mostratici dalla serie su Rick Grimes e soci; a proposito di protagonisti, è qui che sta la sostanziale differenza d'approccio tra i due show: se The Walking Dead si occupa di un gruppo eterogeneo di sopravvissuti destinato ad allargarsi con il tempo, il suo primo spin-off ci permette invece di seguire le avventure di una famiglia allargata, presentandoci quindi dinamiche sociali inevitabilmente diverse da quelle che intercorrono tra Rick, Michonne, Carl, Maggie, Negan, Daryl e così via.

Con un'ottava stagione in arrivo, Fear the Walking Dead resta dunque la serie più longeva del franchise tra quelle ancora in corso: per chi volesse approfondire, intanto, qui trovate l'elenco completo degli spin-off di The Walking Dead.