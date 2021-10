The Walking Dead, ecco qual è l'episodio preferito di Norman Reedus

Di episodi di The Walking Dead Norman Reedus ne ha girati un bel po': l'attore di Daryl è uno dei membri della vecchia guardia dello show, nonché uno dei suoi protagonisti più amati, ragion per cui nell'indicare il suo episodio preferito della serie l'imbarazzo della scelta immaginiamo ci sia tutto.

Mentre i fan s'interrogano sul futuro dei personaggi di The Walking Dead, infatti, al nostro Norman è stato chiesto di fare la sua scelta in termini di preferenze riguardo gli episodi dello show di cui è protagonista da un bel po' di anni: il nostro, a dispetto della vastità del materiale a disposizione, non ha avuto dubbi e ha immediatamente indicato Still, dodicesimo episodio della quarta stagione.

"Io ed Emily [Kinney] legammo così tanto durante quell'episodio, io e lei non avevamo mai lavorato così a stretto contatto. Praticamente avevo lavorato quasi con tutti tranne che con Emily. I personaggi impararono a conoscersi e allo stesso tempo gli attori impararono a conoscersi meglio l'un l'altro. Fu molto interessante e mi piacque moltissimo vederla avere quest'opportunità di mettersi in mostra" è stata la risposta di Reedus.

E voi, quale episodio avete preferito nel corso di queste 11 stagioni? Fatecelo sapere nei commenti! Prossimamente, intanto, vedremo meno Lauren Ridloff in The Walking Dead a causa de Gli Eterni.