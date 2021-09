The Walking Dead, qual è il finale che avrebbe voluto Andrew Lincoln?

La star di The Walking Dead Andrew Lincoln aveva rivelato già nel 2017 quale sarebbe stata per lui la la conclusione ideale della popolare serie di AMC, che si chiuderà quest'anno con l'undicesima stagione. Vediamo come sarebbe dovuta andare secondo lui.

Rick Grimes ha salutato The Walking nella nona stagione della serie tratta dall'opera di Robert Kirkman e adesso i fan attendono con trepidazione la trilogia di film dedicata al personaggio interpretato da Andrew Lincoln.

Tuttavia, proprio Lincoln durante l'edizione 2017 del PaleyFest di Los Angeles rese noto al pubblico in sala come gli sarebbe piaciuto vedere finire lo show, o almeno, quale sarebbe stato il finale perfetto per il suo personaggio secondo lui.

Immaginatevi, innanzitutto, il gruppo di sopravvissuti in un'ambientazione desertica, a bordo di un bus. Qui Rick, una volta incontrato un gruppo di Vaganti, si sarebbe sacrificato per permettere agli altri di fuggire in quanto, nel tentativo di distrarre gli zombie, sarebbe rimasto vittima del morso di uno di loro. Chiedendo agli altri di proseguire, Rick avrebbe deciso a quel punto di sedersi, medicarsi alla meno peggio e aspettare la sua fine... Fine che, tuttavia, non sarebbe arrivata.

A questo punto, realizzando che forse lui stesso sarebbe potuto essere la chiave per trovare una cura definitiva, Rick avrebbe deciso di proseguire il viaggio con gli altri, con tanto di scena alquanto pittoresca in cui si sarebbe alzato e avrebbe iniziato a camminare, e i Vaganti avrebbero creato un varco per farlo passare.

All'epoca la storia fu accolta con sorrisi e risate, ma come ricorda Screen Rant, il produttore Greg Nicotero gli raccomandò di non condividerla con molte persone, perché l'idea non era affatto male (Robert Kirkman la definì invece "carina").

Ma la storia del personaggio ha preso una piega ben diversa, e al momento stiamo ancora cercando di capire in quale direzione volgerà... Magari quando arriveranno i film su Rick Grimes (o almeno il primo) lo scopriremo. O forse sarà già l'undicesima stagione di The Walking Dead a darci qualche indizio sul suo destino?