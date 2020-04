The Walking Dead: Quale è la puntata più amata dai fan?

Abbiamo scoperto un dettaglio sugli zombie di The Walking Dead 10, nel frattempo il mancato finale della decima stagione della serie ha deluso tutti i fan, che dovranno aspettare diversi mesi prima di scoprire come si concluderà la lotta tra i protagonisti e i Sussurratori.

Un utente di Reddit ha deciso di compilare un'immagine segnalando i voti presi dalle varie stagioni dello show nel corso degli anni, segnalando gli episodi più e meno apprezzati dagli appassionati con un punteggio che va da 0 a 100. Scopriamo così che l'ottava puntata della quarta stagione ha ottenuto il voto più alto, 97/100. Per chi non lo ricordasse si intitola "Too Far Gone", andato in onda nel 2013 e diretto da Ernest Dickerson. Nella puntata abbiamo assistito all'attacco del Governor Philip Blake contro il gruppo guidato da Rick Grimes, nonostante i tentativi di pace dell'ex sceriffo di Atlanta l'attacco ha portato alla morte di Hershel Greene, ucciso dal The Governor di fronte a Maggie e Beth.

Inoltre nell'episodio Daryl scopre che Carol è stata mandata via da Rick, perché è stata lei ad uccidere la compagna di Tyreese, temendo che la malattia di cui era infetta potesse essere la stessa che ha creato gli zombie. Si torna a parlare del personaggio interpretato da Andrew Lincoln, se non lo avete ancora letto vi segnaliamo il nostre speciale sul protagonista di The Walking Dead.