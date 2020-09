The Walking Dead: Quali sono i prossimi impegni per i fan della serie AMC? Scopriamolo

Il nuovo trailer del finale di stagione di The Walking Dead 10 ha anticipato alcune delle vicende della serie di successo di AMC. In attesa di vedere come si concluderà la sfida tra i protagonisti e i Whisperers, scopriamo quali sono i piani del network.

Come sapete alla decima stagione della serie saranno aggiunti sei nuovi episodi, che andranno ad ampliare le vicende dei protagonisti prima del debutto della undicesima parte, che avverrà negli ultimi mesi del 2021. Se siete in attesa di scoprire come si concluderà la lotta tra i Whisperer e il gruppo di Alexandria non resta che aspettare il prossimo 4 ottobre, data in cui andrà in onda l'atteso finale di stagione, mentre a partire dal giorno prima, sarà trasmessa una maratona con tutte le puntate della decima parte, che si concluderà con il finale.

Inoltre sarà possibile vedere alcune interviste al cast della serie grazie a "The Walking Dead Preview Special", programma che andrà in onda il 27 settembre, incentrato sulle parole degli attori principale della serie e dello spin-off. Subito dopo la puntata della decima stagione, i fan potranno anche vedere la premiere di "World Beyond", mentre il primo episodio inedito di Fear The Walking Dead sarà disponibile la settimana dopo, domenica 11 ottobre.

Chiudiamo la notizia segnalandovi alcuni easter egg presenti nelle puntate di The Walking Dead.