The Walking Dead, ecco quando debutteranno l'ultima stagione e gli altri show AMC

Il 2020 è stato un anno catastrofico per svariate ragioni, ma nel mondo dell'intrattenimento lo stop alle produzioni ha portato non pochi problemi e grattacapi, e spesso l'unica soluzione è stata quella di posticipare riprese e messe in onda. È ciò che è successo con l'Universo di The Walking Dead, che però è pronto a tornare alla carica nel 2021.

Come si può vedere anche nel simpatico video diffuso quest'oggi da AMC infatti, in barba al 2020, tutti gli show dell'ufficialmente denominato The Walking Dead Universe si preparano al dominio assoluto del 2021.

Avremo infatti ben sei appuntamenti da segnare sul calendario (seppur riferiti alle uscite americane), alcuni con maggiore precisione, altri meno, ma tra i nuovi episodi di The Walking Dead, gli spin-off Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond e l'aftershow The Talking Dead, non ci sarà certamente da annoiarsi.

Ecco allora tutte le date da appuntarsi:

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead debutteranno il 28 febbraio 2021

Talking Dead farà ritorno dopo The Walking Dead il 28 febbraio 2021

La sesta stagione di Fear The Walking Dead arriverà a primavera 2021

La seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond arriverà più tardi nel 2021

L'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead debutterà nell'autunno del 2021

La settima stagione di Fear the Walking Dead arriverà negli ultimi mesi del 2021

E voi, quale appuntamento a tema The Walking Dead attendete maggiormente? Fateci sapere nei commenti.