The Walking Dead: ecco quando sarà disponibile l'anteprima della stagione 11

AMC ha preparato un gustosissimo speciale per anticipare l'arrivo dell'undicesima stagione di The Walking Dead, il cui debutto è previsto sul network per il prossimo 22 agosto. Lo speciale tratterà di alcuni dei temi più spinosi della serie e affronterà insieme ai fan e agli addetti ai lavori, nonché con alcuni protagonisti, i momenti più iconici.

Lo speciale, intitolato The Walking Dead Season 11 Preview Special con il presentatore di Talking Dead Chris Hardwick, andrà in onda il 15 agosto e fornirà ai fan della serie uno sguardo approfondito ai primi otto episodi della serie conclusiva di The Walking Dead, prima ancora che questa debutti su AMC il 22 agosto successivo. Gli ospiti della puntata speciale devono ancora essere rivelati ma nel corso delle puntate precedenti e degli speciali precedenti organizzati dalla trasmissione sono intervenuti sceneggiatori, attori e i produttori dello show, quindi immaginiamo si proseguirà per la stessa strada.

Già qualche giorno fa abbiamo potuto vedere le prime immagini della stagione 11 di The Walking Dead e i primi commenti dei protagonisti: "Il primo episodio è pazzesco. Non vedo l'ora che la gente lo veda", ha detto Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead Universe, della premiere della stagione finale durante uno streaming di TWDUniverse su Twitch.

"È molto, molto grande. Non voglio dire troppo, ma è roba che non abbiamo mai visto nello show. Dopo la quantità di episodi che abbiamo fatto, 153, è una cosa piuttosto interessante" ha aggiunto Gimple.

L'11esima stagione di The Walking Dead chiuderà un’era importante della storia della tv. Anche se la qualità potrebbe non essere sempre stata alta, i fan non sono pronti a dire addio alla serie AMC.

L'appuntamento è quindi per il 22 agosto 2021.