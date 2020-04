The Walking Dead, quando la guida di Andrew Lincoln terrorizzò John Bernthal

Sarah Wayne Callies, interprete di Lori Grimes in The Walking Dead, ha raccontato uno spassoso aneddoto sulle riprese della prima stagione che riguarda il suo "ex marito" Andrew Lincoln.

Dopo aver rivelato che Lincoln non ha passato l'esame della patente fino a "5 minuti prima di arrivare in Georgia", dove si svolgono tuttora le riprese della serie AMC, l'attrice ha spiegato: "Se ricordate, c'è una bellissima inquadrature della prima stagione dove in cui posano la striscia chiodata e spostano l'auto della polizia. Immagine che quando impari a guidare più tardi non sviluppi lo stesso istinto. Perciò Andrew non sapeva che bisogna rallentare durante una curva, o che in retromarcia dovresti andare più piano."

La Callies ha poi aggiunto: "Quindi in quella scena è andato in retro a più di 60 chilometri all'ora, e Jon Bernthal se l'è fatta sotto. Non ho mai visto Jon così spaventato."

L'interprete di Rick, assente dalla serie principale dalla stagione 9, tornerà a vestire i panni del personaggio nel primo film di The Walking Dead, che arriverà nelle sale a data da definirsi con la distribuzione di Universal Pictures.

A proposito dello show, vi ricordiamo che l'uscita del finale di The Walking Dead 10 è stata sospesa a tempo indefinito a causa dell'emergenza sanitaria, e a meno di sorprese dovrebbe andare in onda il prossimo autunno.