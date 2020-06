The Walking Dead, quando rivedremo Rick Grimes? I dettagli sul ritorno di Andrew Lincoln

Protagonista di The Walking Dead fin dall'episodio pilota andato in onda nel 2020, il Rick Grimes di Andrew Lincoln ha abbandonato la serie principale nel corso della nona stagione, ma il suo addio è stato tutt'altro che definitivo.

Nel nuovo video di Everyeye Plus, che potete visionare come sempre nella parte alta della pagine, abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni sull'atteso ritorno dell'ex leader di Alexandria, dalla confermata trilogia di film che lo vedrà protagonista alla sua possibile nuova apparizione nello show AMC.

Il primo film di The Walking Dead, ancora senza un titolo ufficiale, sarà distribuito nelle sale cinematografiche da Universal a data da destinarsi. Le riprese della pellicola non sono ancora state programmate, forse anche a causa dell'emergenza sanitaria, ma il produttore e regista Greg Nicotero ha confermato che la sceneggiatura è ben avviata e gli addetti ai lavori si stanno preparando per l'avvio della produzione.

Mentre vi lasciamo alla visione, vi ricordiamo che l'episodio finale di The Walking Dead 10 è stato rinviato a causa della pandemia ed è ancora in attesa di una data di uscita ufficiale. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, tuttavia, la puntata potrebbe andare in onda già questo luglio o per lo meno essere presentata al Comic Con.