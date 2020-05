The Walking Dead, quando uscirà la stagione 11? Per Jeffrey Dean Morgan è un mistero

Con il finale della decima stagione ancora in sospeso a causa della pandemia, la produzione dei nuovi episodi di The Walking Dead non potrà iniziare regolarmente a maggio: ciò significa che, molto probabilmente, la serie non riuscirà a tornare in onda nei tempi previsti.

"Non so tra quanto potremo iniziare le riprese... quando vedremo la stagione 11 di The Walking Dead è un fo****o mistero in questo momento. È un mondo nuovo" ha spiegato la star dello show Jeffrey Dean Morgan a SiriusXM (via Comicbook.com) parlando di un possibile rinvio.

L'attore ha poi commentato il futuro del suo talk show Friday Night In with The Morgans: "Tra un anno, quando tutto potrebbe essere tornato alla normalità, qualunque essa sia, e tutti torneranno al lavoro, c'è sicuramente l'opportunità per me e Hilarie (la moglie, ndr.) di continuare a realizzare lo show da qualsiasi parte."

Per quanto riguarda la serie zombie targata AMC, tutto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti e di conseguenza da quanto tempo ci vorrà prima di poter rimettere piede sul set di Atlanta. Al momento, però, non ci sono novità sul tanto atteso ritorno al lavoro.

