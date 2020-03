The Walking Dead, il raccapricciante omaggio a un personaggio scomparso

Continua la decima stagione di The Walking Dead, e l'ultimo episodio andato in onda, Walk With Us, ha fatto risalire il rating anche grazie a un colpo di scena scioccante. Uno dei protagonisti dell'episodio ha pubblicato su Instagram un'immagine che riconduce all'episodio. Se non volete spoiler vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

Walk With Us si conclude con Negan (Jeffrey Dean Morgan) che uccide Alpha (Samantha Morton) e presenta a Carol la sua testa mozzata, rivelando che è stata la stessa Carol ad architettare la fine della leader dei Sussurratori.

Jeffrey Dean Morgan ha così postato su Instagram una foto (che si può vedere in calce all'articolo) in bianco e nero, in cui sorride mostrando la testa di Alpha, oggetto di scena realizzato da Greg Nicotero, regista dell'episodio, truccatore e make-up artist degli effetti speciali.

"Mi mancherà Samatha Morton in modo feroce. Alpha? Vedremo" recita la didascalia.

L'interprete di Alpha, da parte sua, ha recentemente raccontato a Comicbook.com di conoscere da tempo il suo destino in The Walking Dead. "Sapevo come finiva il mio arco narrativo... quindi, non è stata una sorpresa" ha detto. "Sapevo che sarei morta decapitata da Negan, sì. E suppongo che anche la crew sapesse i dettagli di cosa ogni settimana si stava girando. E così dici: Oh, sta succedendo allora. E allora succede."

Quest'anno, ha continuato l'attrice, è stato un po' diverso, perché a causa degli impegni di Danai Gurira la decima stagione non è stata girata in ordine cronologico come le altre. "Abbiamo girato fuori sequenza. Quindi, dovevi essere davvero in gamba per capire quello che stavi facendo e quando. Ma sì, lo sapevo."

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla clip del prossimo episodio di The Walking Dead, What We Become, in onda domenica 22 marzo negli Stati Uniti e il giorno dopo in Italia, sul canale 112 di Sky.