The Walking Dead, la reazione di Norman Reedus e Melissa McBride allo spinoff Daryl-Carol

Nel rivelare l'undicesima e ultima stagione di The Walking Dead, AMC ha annunciato che Norman Reedus e Melissa McBride riprenderanno i panni di Daryl Dixon e Carol Peletier in una serie spin-off che li vedrà come protagonisti.

"Ovviamente ho sempre adorato lavorare a stretto contatto con Norman in tutte queste stagioni" ha commentato la McBride, che interpreta Carol dall'episodio 1x03 (via Comicbook.com). "Da interprete di Carol e spettatrice della serie, sono anche rimasta incuriosita a lungo dalla coppia Daryl-Carol, e da come si sono sentiti in qualche modo legati fin dall'inizio. Hanno condiviso una storia molto lunga, e ognuno ha combattuto le proprie battaglie per sopravvivere: è per questo che sono rimasti così vicini e leali. Ma c'è anche un aspetto misterioso del loro rapporto che mi interessa, e mi piace anche la loro parte giocosa quando il mondo lo permette. Sono molto curiosa! Angela riesce sempre a sorprendere in modi fantastici e inaspettati. È come una bambina che gioca un'interruttore della luca. Sono davvero eccitata!"

Questa invece la reazione di Reedus all'annuncio: "Mi sento incredibilmente onorato di far parte di The Walking Dead. Questo show ha cambiato la mia vita e la mia carriera e tutte le persone coinvolte sono state una vera famiglia per me negli ultimi dieci anni. Sono grato per l'amore e il supporto di AMC e so che ci sono tante altre storia da raccontare e molte altre da portare ai migliori fan del mondo. La relazione tra Daryl e Carol è sempre stata la mia preferita della serie (scusa Rick). Adoro il modo in cui questi personaggi interagiscono e si relazionano tra loro su così tanti livelli, e non vedo l'ora di vedere come proseguirà il loro viaggio."



Per altre notizie sul franchise AMC, vi rimandiamo alle date di The Walking Dead per il 2020.