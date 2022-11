The Walking Dead, il regista Nicotero sul finale: ''Non l'ho ancora elaborato''

Vi abbiamo raccontato nella nostra recensione del finale di The Walking Dead come di un capitolo conclusivo che potrebbe, a buon diritto, entrare nella storia delle serie tv. A pochi giorni dalla fine della serie, il regista Greg Nicotero pare però non essersi ancora ripreso.

Niente dura per sempre ed anche The Walking Dead è giunto al termine. Dal primo episodio andato in onda nel 2010 lo show, basato sull'omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, ha visto terminare la sua avventura con l'ultimo episodio Rest in Peace. Molto probabilmente di TWD sentiremo parlare ancora per un bel po', essendo già stati annunciati vari spin-off e l'ultimo, in ordine di tempo, a dire la sua sulla serie è stato il regista e produttore Greg Nicotero.

In un'intervista rilasciata a SYFY WIRE, Nicotero ha dichiarato: ''Abbiamo avuto un alto tasso di adrenalina nel finale. Lo stile con il quale sono state girate alcune scene ha ricordato un po' James Bond un po' Jason Bourne''. Nicotero ha poi continuato, affermando di non aver ancora superato il finale: ''Credo di essere ancora in fase di negazione per la fine della serie e di non aver ancora elaborato di dover vivere senza di lei''.

Come vi abbiamo anticipato, non si tratta di una fine vera e propria e lo show andrà avanti in qualche modo. Qui abbiamo fatto ordine tra i vari spin-off di The Walking Dead in uscita nel prossimo futuro.