The Walking Dead: dove potrebbe essere Rick Grimes?

Dalla scomparsa di Rick Grimes nella stagione 9 di The Walking Dead agli eventi della decima stagione attualmente in corso sono passati sei anni. I personaggi della serie, quindi, in un certo senso non hanno sue notizie da più tempo rispetto agli spettatori. Nello scorso episodio abbiamo assistito invece all'uscita di scena di Michonne.

Al personaggio di Danai Gurira è stato dedicato un video tributo su Twitter. Nel corso dell'episodio 10x13, intitolato What We Become, Michonne fa anche una scoperta importante su Rick Grimes. Per la prima volta, adesso, i personaggi dell'apocalisse zombie prendono in considerazione l'ipotesi che Rick sia in qualche modo sopravvissuto all'esplosione del ponte che, nella scorsa stagione, sembrava averlo messo fuori gioco.

In attesa di notizie ufficiali sui film, è possibile comunque fare ipotesi su dove possa trovarsi il personaggio interpretato da Andrew Lincoln. Gli indizi non mancano, e sembrano portare a Philadelphia.

Nel teaser dei film di The Walking Dead, infatti, è visibile lo skyline di Philadelphia. Si tratta di un territorio inesplorato all'interno dell'universo TWD, che è esattamente ciò che Scott Gimple (chief content officer del franchise) aveva promesso che sarebbe successo.

Inizialmente, sembrava che la produzione di The Walking Dead stesse a un'ambientazione newyorkese per il film su Rick Grimes. Si rimarrebbe, in ogni caso, nella parte a nord-est degli Stati Uniti.

Anche la serie spin-off The Walking Dead: World Beyond potrebbe avere forti legami con il film. Non è da escludere l'ipotesi che avremo proprio lì la rivelazione su dove si trovi Rick Grimes, o almeno su dove sarà ambientato il film.