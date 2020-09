The Walking Dead e Rick Grimes: Andrew Lincoln aggiorna sulla lavorazione dei film

Sin dall'annuncio i fan di The Walking Dead hanno iniziato ad aspettare con ansia la trilogia cinematografica con protagonista Rick Grimes, i cui lavori sembrano però procedere a rilento, o almeno così sembrerebbe a giudicare dai rari aggiornamenti sull'avanzamento della produzione. Oggi però a dirci qualcosa di più è l'attore Andrew Lincoln.

Durante un'intervista promozionale del suo nuovo progetto, il film Penguin Bloom con Naomi Watts, l'interprete di Grimes ha raccontato un piacevole momento vissuto durante un viaggio in Inghilterra con un fan della serie AMC:

"Stavo guardando questo ragazzo, quando all'improvviso alzò lo sguardo e capii che mi aveva riconosciuto. Ero con mio figlio e non avevo il cappello, indossavo solo una muta [da surf] e quel ragazzo mi colpii molto", ha detto Lincoln ai microfoni di Collider. "Pensavo che mi avrebbe fermato per chiedermi [di Rick], ma alla fine si è avvicinato, ha visto che ero con mio figlio e ha continuato a camminare. Pensai: 'Oh, forse non lo sa [dei film]', ma poi si è girato e mi ha detto: 'Torna indietro, Rick'. Era stato molto commovente, così gli ho detto: 'Ci stiamo lavorando'. Questa è la mia risposta: ci stiamo lavorando".

L'aggiornamento, per quanto piccolo, conferma che la lavorazione dei film è più che mai attiva e soprattutto che Lincoln non vede l'ora di tornare nei panni del personaggio e raccontarne la storia dopo la sua brusca uscita di scena da The Walking Dead. In precedenza rassicurazioni sui film di Rick Grimes erano arrivate anche da Robert Kirkman, autore del fumetto.