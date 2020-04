The Walking Dead, il Rick Grimes di Andrew Lincoln tornerà per l'episodio finale?

Secondo alcuni rumor che hanno trovato la loro strada online in queste ore, il Rick Grimes di Andrew Lincoln potrebbe tornare nella serie televisiva di The Walking Dead in tempo per l'episodio finale dello show.

Come noto, il personaggio - creduto morto dal resto dei sopravvissuti - è in realtà esulato dallo show tv in attesa di tornare nel mondo post-apocalittico creato da Robert Kirkman grazie ad una sua trilogia cinematografica stand-alone sviluppata da AMC in collaborazione con Universal Pictures.

In passato si è parlato di un finale per The Walking Dead previsto per la stagione dodici, il che significa che, anche se mancano ancora altri due anni per raggiungere quel traguardo, la fine potrebbe essere in vista. Secondo le indiscrezioni - assolutamente non confermate in via ufficiale e quindi da prendere con le dovute pinze - il finale presenterà un grande flash-forward che includerà un ritorno da Rick, ritorno che si ricollegherà alla trama dei film. Chi ha riportato l'informazione cita alcune fonti secondo le quali AMC avrebbe già intavolato dei primi colloqui con l'attore britannico per riportarlo in questa epica puntata finale, ma per il momento non esistono prove concrete a sostegno di queste speculazioni.

Voi cosa ne pensate? Vorreste rivedere Rick in tv prima dell'ultima volta di The Walking Dead? Ditecelo nei commenti.

