The Walking Dead, Rick Grimes torna in un nuovo fumetto: l'annuncio di Robert Kirkman

Mentre il pubblico attende di scoprire il destino di Negan e Maggie in The Walking Dead, e magari l'annuncio di uno spin-off su Negan, uno dei personaggi più amati della saga si appresta a fare il suo ritorno nei fumetti di Robert Kirkman. Si tratta di Rick Grimes, interpretato sullo schermo da Andrew Lincoln.

Rick Grimes, che nella versione a fumetti di The Walking Dead è uscito di scena nel 2019, tornerà infatti in Skybound X, una serie limitata in cinque numeri. Il progetto, come si può intuire dal nome, nasce per celebrare il decimo anniversario di Skybound, la compagnia di intrattenimento di Robert Kirkman.

L'annuncio è arrivato con una dichiarazione dello stesso autore del fumetto che ha ispirato la serie televisiva. "Sorpresa! Pensavate davvero che avremmo lasciato passare il decimo anniversario di Skybound senza riportare indietro alcuni dei nostri personaggi preferiti? Saremo per sempre grati per il supporto della nostra community negli ultimi dieci anni e siamo onorati di condividere questa serie speciale con la famiglia Skybound più numerosa. Nessuno di questi personaggi avrebbe avventure così monumentali senza i fan, quindi Skybound X è per tutti voi!"

In Skybound X Rick Grimes continuerà un'avventura iniziata in The Walking Dead #75, in cui era emerso il coinvolgimento degli alieni nell'apocalisse zombie. Nel fumetto debutterà anche il personaggio di Clementine, già nei videogame tratti da The Walking Dead.