The Walking Dead: Rick, Michonne e Carl vittime di Alpha in una fan art

Su Instagram è stata pubblicata una fan art che mostra Rick Grimes, Michonne e il figlio Carl Grimes, vittime di Alpha e dei Whisperer. Un'immagine creata da un digital artist ha colpito molto i fan di The Walking Dead, scioccati dall'immagine creata e pubblicata sui social in cui si vedono le tre teste di Rick, Michonne e Carl.

Nella storyline di The Walking Dead, Carl è morto nel nono episodio dell'ottava stagione, Honor, togliendosi la vita prima di soccombere al morso di un camminatore. Rick sarebbe poi scomparso nell'episodio 5 della nona stagione, nel quale Michonne e altri hanno assistito alla sua apparente morte durante un'esplosione.



In ogni caso sia Rick che Michonne sono ancora vivi in storie ambientate al di fuori della serie tv ma che si svolgono nel più ampio Walking Dead Universe.

In questo periodo di lockdown non sono mancati aggiornamenti e curiosità riguardo il mondo di The Walking Dead.

Greg Nicotero ha confessato di aver pensato di uccidere Negan, uno dei personaggi maggiormente amati dai fan, interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

Nicotero ha definito fantastico il finale della decima stagione, ancora inedito, rincuorando i fan dopo le problematiche sorte in seguito alla pandemia di Coronavirus che ha condizionato in questi mesi anche la produzione e l'uscita degli episodi della decima stagione di uno show storico come The Walking Dead.