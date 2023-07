The Walking Dead: Rick & Michonne, ecco le prime immagini dello spin-off al Comic-Con

Mentre la prossima sarà decisamente un'edizione del Comic-Con poverissima, data l'assenza di sceneggiatori e attori ai panel di quest'anno a causa degli scioperi in corso indetti dalla WGA e dalla SAG-AFTRA, arrivano comunque alcune novità riguardanti gli show in arrivo, tra tutti l'attesissimo spin-off The Walking Dead: Rick & Michonne.

Nella celebre Sala H, comunque, al Comic-Con di San Diego verranno presentate le prime immagini di The Walking Dead: Rick & Michonne, di cui posiamo già vedere alcuni cartelloni pubblicitari affissi nelle sedi della manifestazione. Ci sarà anche occasione per parlare di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off con protagonista il personaggio di Norman Reedus e di discutere di The Walking Dead: Dead City che concluderà la sua programmazione la prossima settimana, in tempo per arrivare al Comic-Con con la sua prima stagione già vista dagli spettatori e dai fan dello show.

Per quanto riguarda le date d'uscita degli spin-off di The Walking Dead, sappiamo che Daryl Dixon debutterà a settembre, mentre Rick & Michonne dovrebbe arrivare nel corso del 2024, anche se non c'è ancora una data più specifica.

Il quarto giorno del Comic-Con, che si svolgerà dal 20 al 23 luglio, coinciderà con il finale di stagione di The Walking Dead: Dead City. Tutti e quattro gli spin-off di Walking Dead dovrebbero essere presenti al panel del Walking Dead Universe della AMC il 21 luglio, ma a differenza degli anni passati, gli attori protagonisti non saranno presenti: secondo le regole dello sciopero degli attori, infatti, i membri del sindacato degli interpreti (SAG-AFTRA) non potranno promuovere i loro progetti durante l'interruzione del lavoro.

Il panel dell'anno scorso, ricco di star, ha visto la partecipazione dei cast di Tales of the Walking Dead e The Walking Dead che aveva anticipato il gran finale della serie principale. Oltre ai membri del cast Norman Reedus, Melissa McBride, Josh McDermitt, Seth Gilliam, Ross Marquand, Lauren Ridloff, Cailey Fleming - e alle apparizioni a sorpresa di Andrew Lincoln e Danai Gurira - i produttori esecutivi di Walking Dead Angela Kang, Greg Nicotero e Scott M. Gimple erano presenti per promuovere l'undicesima e ultima stagione.