The Walking Dead: Rick & Michonne, svelato il logo ufficiale della nuova serie spin-off

Con le riprese di Rick & Michonne terminate, è stato pubblicato online nelle ultime ore il logo ufficiale della prossima serie spin-off di The Walking Dead, che dovrebbe debuttare sulle reti tradizionali e in streaming di AMC il prossimo anno. La serie avrà per protagonisti i due personaggi interpretati come sempre da Andrew Lincoln e Danai Gurira.

Il carattere stilizzato del logo ufficiale ricorda uno stencil in stile militare, un disegno che fa pensare al CRM (Civic Republic Military), l'oscura organizzazione che anni fa portò via Rick da The Walking Dead a bordo di un elicottero.

Il servizio di streaming della AMC ha anche svelato una nuova sinossi più breve: "La storia d'amore di Rick Grimes e Michonne è stata cambiata da un mondo anch'esso stravolto. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Riusciranno a ritrovarsi e a capire chi erano in una situazione diversa da tutte quelle che hanno conosciuto?".

L'ultima volta che Michonne ha visto Rick, ha assistito al suo apparente sacrificio facendo saltare in aria un ponte per salvare la sua famiglia e i suoi amici da un'orda di walker. A sua insaputa, la trafficante di esseri umani Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh) ha salvato Rick - e lo ha scambiato con la Repubblica Civica, la città nascosta e fortificata di Philadelphia post-apocalittica. Quando Michonne ha saputo che Rick era sopravvissuto, erano già passati anni e si è messa in viaggio per ritrovarlo e riportarlo a casa dai loro figli, Judith (Cailey Fleming) e Rick "RJ" Grimes Jr. (Antony Azor).

In una sequenza che concludeva il finale di serie di The Walking Dead "Rest in Peace", un elicottero del CRM ha sventato il tentativo di fuga di Rick dalla capitale della Repubblica, dove è stato messo a lavorare per eliminare gli zombie in un centro di decontaminazione del CRM. Altrove, Michonne, armata di katana, ha indossato un'armatura da samurai e, in sella a un cavallo, è entrata in un canyon pieno di walker.

Il debutto di The Walking Dead: Rick & Michonne è previsto per il 2024 su AMC e AMC+.