The Walking Dead, Rick tornerà sul finale? Norman Reedus: 'Sto tartassando Andrew Lincoln'

I fan di The Walking Dead si sono ormai abituati a considerare gli addii, anche quelli più dolorosi, come qualcosa di normale o comunque di inevitabile. Altrettanto inevitabile è, però, che alcuni di questi facciano più male di altri: quello di Rick Grimes, ad esempio.

Certo, nel caso del personaggio di Andrew Lincoln si ha almeno la certezza che si tratti di un arrivederci: la lunga attesa per il film, il peso del personaggio e l'incertezza sulla possibilità di rivederlo anche sul piccolo schermo fanno però sì che la reversibilità della cosa non basti ad alleggerire l'animo dei fan.

A trovarsi in questa situazione sono però anche i protagonisti stessi dello show, tra cui ad esempio Norman Reedus: "Sai, stavo tartassando Andrew al telefono l'altro giorno. Gli chiedevo tipo: 'Tornerai per quest'ultima stagione, vero?' E lui: 'Uh...' sai, non dirà nulla. Non vuole compromettersi. Ma è tipico di Andrew Lincoln tentare di fare il furbo con me. Comunque non so, non ne ho idea. Non so letteralmente nulla. Vorrei tanto sapere qualcosa" ha spiegato l'attore.

Reedus, comunque, sa bene di non essere particolarmente affidabile per la sua tendenza agli spoiler: "Ho la bocca troppo larga, quindi probabilmente non mi direbbero niente". A proposito: una grossa anticipazione su The Walking Dead 11 ci è già stata fatta da Lauren Cohan; Angela Kang, invece, ha rivelato che Maggie si scontrerà con Negan nell'ultima stagione di The Walking Dead.