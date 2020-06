The Walking Dead, ricordate la bimba zombie del primo episodio? Ecco com'è oggi

Mentre sono in attesa di vedere il finale di The Walking Dead 10, i numerosi fan dello show hanno festeggiato i dieci anni dalla prima puntata della serie. Tra di loro troviamo anche Addy Miller, che ha avuto una breve ma memorabile parte nell'opera.

È stata uno dei primi zombie uccisi da Rick Grimes, ripresosi dopo diversi mesi passati in coma in una Atlanta ormai completamente in mano ai non morti. Nel corso dell'episodio di apertura della serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman, l'ex sceriffo è riuscito a fuggire dall'ospedale in cui si trovava, arrivando nelle deserte strade della cittadina americana. Lì ha visto per la prima volta uno zombie, una bambina che ha cercato di morderlo.

Ad interpretare la parte è stata l'attrice Addy Miller, che per l'occasione ha deciso di condividere questo messaggio su Twitter: "Dieci anni fa ho girato questa piccola parte che ha cambiato per sempre la mia vita! Sono stata molto fortunata e ringrazio la serie per tutto quello che mi è successo. Amo la famiglia di The Walking Dead e la comunità attorno lo show".

Mentre aspettiamo di avere qualche informazione in più riguardo l'attesa trilogia di film dedicati al personaggio di Andrew Lincoln, vi lasciamo con questa teoria riguardo il protagonista di The Walking Dead.