The Walking Dead rinnovata per una nona stagione... ma cambia lo showrunner

Ultimamente The Walking Dead , acclamato serial ispirato ai fumetti di, ha 'sofferto un po'', viste le aspre critiche del pubblico e ascolti in discesa. Nonostante ciò laha deciso di rinnovare ufficialmente, per una nona stagione, il serial televisivo.

Nell'annunciare questo rinnovo, però, AMC ha chiarito che Scott M. Gimple non ricoprirà più il ruolo di showrunner. Gimple è stato nominato Chief Content Officer dell'intero universo di The Walking Dead, il che vuol dire che supervisionerà The Walking Dead, Fear The Walking Dead e potenziali ulteriori spin-off della saga. Al suo posto arriverà Angela Kang, che lavora come sceneggiatrice del serial sin dal 2011 ed è produttrice esecutiva dello show dal 2013.

"Questo è un giorno importantissimo per l'intero universo televisivo di The Walking Dead. Siamo orgogliosi di riconoscere il significativo contributo di Angela alla serie ed impostare un chiaro percorso per la nona stagione sotto la sua direzione" ha spiegato Charlie Collier di AMC "Penso di parlare a nome di Angela e di Scott, e tutte le persone ad AMC, quando ringrazio i fan e tutti i talenti coinvolti nell'aver reso grande questa serie".

"Sono più che eccitata di questo nuovo ruolo in The Walking Dead. Lavorare a questa serie e avere l'opportunità di adattare il fantastico fumetto di Robert Kirkman è un sogno da fangirl che si avvera per me" ha commentato la Kang "Sono eccitata di continuare a lavorare con Scott e tutti gli altri ad AMC, e non vedo l'ora di condividere con i fan il prossimo capitolo di questa storia".