The Walking Dead rinnovata per l'undicesima stagione: tornerà anche Lauren Cohan

Direttamente dal New York ComicCon arriva la notizia che The Walking Dead è stata rinnovata da AMC per un'undicesima stagione, nel corso del quale i fan della serie assisteranno anche al ritorno di Lauren Cohan.

L'interprete di Maggie Greene è comparsa a sorpresa durante il panel organizzato per la promozione dello show, annunciando la notizia ai fan in visibilio.

"The Walking Dead si è presentato al mondo dieci anni fa come uno spettacolo di genere che aveva tutta la profondità di un dramma di prestigio di alto livello", ha dichiarato Sarah Barnett, Presidente di AMC Networks Entertainment Group e AMC Studios tramite un comunicato stampa. “E ora, dieci anni dopo, guidato dalla geniale Angela Kang e alimentato da uno dei cast più talentuosi nel mondo della televisione, questo fenomeno sta fiorendo in modo creativo, mettendo d'accordo sia la critica che il pubblico."

Per quanto riguarda il ritorno della Cohan, Barnett ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il bentornato a Lauren Cohan, ha significato moltissimo per questo show e per tutti i suoi fan in giro per il mondo, che nei prossimi mesi si ritroveranno a vivere nuove e fantastiche avventure."

Cosa ne pensate di questi due annunci? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre notizie, leggete della possibilità che Andrew Lincoln torni come regista. Inoltre, guardate i primi dieci minuti di The Walking Dead 10.