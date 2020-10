The Walking Dead, ripartono ufficialmente i lavori: ecco le prime foto dal set

The Walking Dead è ufficialmente tornata in produzione per la prima volta dopo quasi un anno. L'ultimo ciak era stato girato nel novembre 2019 e, le riprese sarebbero dovute ripartire lo scorso aprile ma, come ormai sappiamo piuttosto bene, il Covid-19 ha stravolto i piani di gran parte delle serie tv.

Ora, pur con particolari accortezze e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, il cast e la troupe sono finalmente tornati al lavoro sui sei episodi bonus di The Walking Dead che verranno aggiunti alla stagione 10 e andranno in onda all'inizio del 2021.

Nelle scorse ore non solo Norman Reedus ha condiviso una foto di se stesso vestito come Daryl Dixon per celebrare il ritorno in produzione, ma anche gli account ufficiali di The Walking Dead hanno condiviso un aggiornamento dal set della Georgia twittando : "Lights, camera, WALKERS! #TWD è tornata in produzione".

La stagione 11 sarà l'ultima prodotta per la fortunata serie AMC, e le riprese inizieranno nel corso del 20121. Ci sono circa 30 episodi che ci separano della definitiva conclusione che secondo alcuni sarebbe stata irrimediabilmente compromessa dalle ultime stagione di levatura piuttosto bassa. La stagione 11 dovrebbe essere suddivisa in tre blocchi differenti di otto episodi, che andranno in onda a partire dall'autunno del 2021, continueranno nella primavera del 2022 e si concluderanno definitivamente nell'autunno del 2022.