The Walking Dead, le riprese dello spin-off su Rick e Michonne sono terminate!

The Walking Dead è giunta al termine ormai da un po', ma non per questo è tempo di dire addio a Rick Grimes e soci: il mondo in balia degli zombie è pronto a riaprirci le sue porte in vista degli spin-off in arrivo, a cominciare da questo The Walking Dead: Summit che sarà incentrato proprio sulle vicende di Rick e Michonne.

Uno degli spin-off più attesi, quello che completerà le storie dei personaggi di Danai Gurira ed Andrew Lincoln, e anche uno di quelli la cui lavorazione è allo stadio più avanzato: è di queste ore, infatti, l'annuncio del completamento delle riprese di The Walking Dead: Summit, diffuso tramite social dai protagonisti stessi.

"Grazie per aver creato con noi il prossimo mondo di The Walking Dead. Il vostro talento, la vostra energia e il vostro entusiasmo sono state le cose che ci hanno permesso di affrontare tutto questo, creando una storia che viene raccontata da più di un decennio. Questa storia continuerà a vivere e il nostro lavoro con essa" si legge nel messaggio dedicato da Scott Gimple e dai protagonisti dello show al resto della crew. Prima di ciò, intanto, Andrew Lincoln e Norman Reedus si erano mostrati insieme in alcune foto di The Walking Dead: Summit.