The Walking Dead: rivedremo Michonne nei film dedicati a Rick Grimes?

Dopo aver scoperto che Lauren Cohan ritornerà in The Walking Dead 11, i fan sperano che uno dei loro personaggi preferiti possa riapparire nel corso della trilogia di film dedicati a Rick Grimes, protagonista della serie scomparso alla fine della nona stagione.

Stiamo parlando di Michonne, personaggio che è riuscito a diventare uno dei più amati dagli appassionati dell'opera ispirata ai fumetti di Robert Kirkman. Come l'attrice ha rivelato durante il San Diego Comic-Con queste saranno le sue ultime puntate nello show, anche se ancora non sappiamo cosa accadrà alla sopravvissuta. Il produttore esecutivo Denise Huth ha rivelato ai microfoni di Metro il suo pensiero riguardo Michonne: "Non posso dire altro se non che Michonne, insieme a Rick, è un personaggio molto importante. Come fan devo ammettere che mi piacerebbe vederli di nuovo insieme, a qualunque costo. Michonne è un personaggio fondamentale della nuova stagione, ma tutte le storie generali e l'universo narrativo sono nella mente di Scott Gimple. Ha tutti i suoi piani e non sempre ci rivela tutto quello che ha deciso". Sembra quindi che anche Denis Huth sia una grande fan del personaggio interpretato da Danai Gurira, tanto da non escludere una sua presenza nei futuri film con protagonista Rick Grimes: "Personalmente, come fan, sarei entusiasta di rivederla, che sia nei lungometraggi con Rick o in qualunque altro modo".

Non ci resta che aspettare per scoprire in che modo Michonne uscirà di scena, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione del primo episodio di The Walking Dead 10.