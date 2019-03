The Walking Dead: rivelata la presenza di un traditore all'interno di Alexandria?

Per lo zombie serial di AMC potrebbe prospettarsi la rivelazione di un nemico all’interno della comunità guidata fino a non molto tempo fa dall’ex sceriffo Rick Grimes (Andrew Lincoln). Essendoci, tuttavia, delle necessarie divergenze con la controparte cartacea, viene da chiedersi cosa bisognerà attendersi per il finale di stagione.

ATTENZIONE, SPOILER!

La sinossi ufficiale dell’episodio che concluderà la nona stagione potrebbe rivelare la presenza di un traditore nelle fila della comunità di Alexandria. La trama in questione recita:

“Come conseguenza di una sconvolgente perdita, le comunità devono affrontare una feroce bufera; mentre un gruppo si accorda con un nemico dall’interno, un altro è obbligato a prendere una decisione di vita o di morte”.

I gruppi in questione sono molteplici all’interno del serial di The Walking Dead. Abbiamo infatti Alexandria, il Regno, Hilltop ed Oceanside, ben quattro comunità in cui potrebbe albergare la figura del “traditore”. I sospetti, tuttavia, ricadono su Alexandria, la cui supervisione è affidata a Michonne (Danai Gurira). In passato è stato già mostrato che l’ordine tenuto dall’ex compagna di Rick Grimes è tenuto in piedi sul filo del rasoio e la donna non si è fatta poi così tanti problemi a scavalcare l’autorità del consiglio formato da Aaron, Gabriel, Siddiq, Laura, Nora e Kyle. Potrebbero forse questi liberare Negan per l’imminente battaglia contro i Sussurratori? D’altronde è ben noto ai lettori della serie a fumetti di Robert Kirkman che il personaggio impersonato da Jeffrey Dean Morgan, aiutato da Brandon Rose, riesce ad ottenere il rispetto di Alpha (Samantha Morton), finendo poi per decapitarla e ritornare ad Alexandria con la sua testa per guadagnarsi la fiducia di Rick. Gli autori sono così dunque già disposti a concludere con la decima stagione la collaborazione dell’attrice Samantha Morton all’interno dello show?

Prima di concludere la notizia, infine, vi sveliamo quali sono i personaggi che prossimamente potrebbero soccombere alla minaccia rappresentata dai Sussurratori. Gli interpreti John Finn e Brett Butler, che nello show impersonano rispettivamente Earl e Tammy Rose, sono apparsi in una foto sul canale Instagram di Butler suggerendo che i “nuovi” genitori saranno le vittime dell’attacco dei Sussurratori:

“Il nostro buon amico ha fatto uno screenshot della nostra ultima apparizione in The Walking Dead. È stato stupendo lavorare con John Finn e con la migliore troupe. […] Grazie alla showrunner Angela Kang per avermi scelta”.

Il post, tuttavia, è stato rimosso alcuni minuti fa.