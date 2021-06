The Walking Dead: rivelata la sinossi ufficiale della stagione 11

AMC Networks ha diffuso la sinossi ufficiale della prima parte dell'undicesima stagione di The Walking Dead che riprenderà la sua programmazione il prossimo 22 agosto e che promette ai propri fan una chiusura pirotecnica dove l'unica parola d'ordine è "sopravvivenza". Dopo più di un decennio, lo show si prepara al suo addio al pubblico.

Ecco quanto recita la sinossi ufficiale della prima parte della Stagione 11 di The Walking Dead:

Nelle puntate precedenti di The Walking Dead, i nostri sopravvissuti hanno affrontato i demoni del passato e combattuto nuove minacce, con amicizie e rapporti che hanno sofferto a causa dell’aumentare dei danni collaterali causati dall’apocalisse. Alexandria è gravemente compromessa, ridotta allo scheletro della casa che era in passato dopo la carneficina e la distruzione lasciata dai Sussurratori.

Ora tutte le persone che vivono ad Alexandria lottano per renderla di nuovo una fortezza e dare da mangiare al numero in continuo aumento degli abitanti, che include anche i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio a Hilltop, oltre a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Guardiani. Alexandria ha più persone di quante possa riuscire a sfamare e proteggere. La loro situazione è disperata mentre le tensioni alimentate dagli eventi accaduti in passato e l’autosopravvivenza emergono all’interno delle mura distrutte.

Devono trovare più cibo mentre cercano di riportare Alexandria alla situazione precedente al suo crollo come innumerevoli altre comunità che hanno incrociato nel corso degli anni. Ma dove e come? Più macilenti e affati che mai, devono scavare più a fondo per trovare lo sforzo e la forza per salvaguardare le vite dei loro figli, anche se potrebbe significare perdere la propria.

Nel frattempo, senza che ne siano a conoscenza le persone ad Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora tenuti in ostaggio da dei misteriosi militari che sono membri di un gruppo più grande e scontroso.

L'esordio della stagione finale sarà preceduto da uno special esclusivo che anticiperà alcune cose dei nuovi episodi. Sebbene con il tempo, e grazie al successo dello show, si sia venuto a creare un vero e proprio The Walking Dead Universe, che al momento conta già diversi spin-off televisivi come Fear The Walking Dead e The Walking Dead: World Beyond, e addirittura dei lungometraggi attualmente il lavorazione (aspettiamo tutti con grande trepidazione il film su Rick Grimes), sarà certo dura dire addio ai personaggi che ci hanno accompagnato nell'ultimo decennio.