The Walking Dead 10, rivelato il titolo della premiere di metà stagione

A poco meno di due mesi dal ritorno della serie, è emerso in rete il titolo dell'episodio che inaugurerà la seconda parte della decima stagione di The Walking Dead.

Stando a Showcase (via Comicbook.com), l'episodio 10x09 sarà intitolato "Squeeze" - in italiano potrebbe essere tradotto come "Stretta". Il titolo in questione potrebbe riferirsi alla situazione di Jerry, che l'ultima volta è apparso all'interno di un tunnel in preda agli zombie.

Ospite di recente al German Comic Con, infatti, il suo interprete Cooper Andrews ha rivelato che il prossimo episodio è stato il più difficile da girare: "A livello fisico, sì. È stata davvero dura. È buio, e non è facile vedere al buio per un attore. Ma non posso dirvi di più."

La seconda parte di stagione vedrà anche l'atteso ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie, mentre i fan dovranno dire addio - come confermato ormai da tempo - alla Michonne di Danai Gurira, che però potrebbe apparire nei film di The Walking Dead dedicati a Rick Grimes.

La serie riprenderà la sua regolare programmazione su Fox a partire dal 24 febbraio 2020. Nell'attesa, per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Walking Dead 10x08 e alle teorie degli attori sul finale di The Walking Dead.