The Walking Dead, la rivelazione di Michael Cudlitz: 'Abraham poteva uccidere Negan'

L'ex star di The Walking Dead, Michael Cudlitz, che interpretava Abraham Ford, afferma che il suo personaggio avrebbe potuto uccidere il suo assassino, Negan (Jeffrey Dean Morgan), se solo avessero combattuto in uno scontro alla pari, uno contro uno.

Il ribelle Abraham è stato vittima del terribile villain, armato di una mazza da baseball rivestita di filo spinato chiamata Lucille, in onore della sua prima moglie deceduta.

L'attore intervenuto al podcast Dead Talk Live ha detto: "Tutti si chiedono sempre cosa sarebbe successo se Abraham non fosse morto...Ma è un quesito a cui è difficile trovare facilmente risposta".

"Non mi piace giocare a questo gioco" ha aggiunto. "Avrei potuto fare molte cose, 'Oh sì, l'avrei preso a calci in culo e avrei cambiato tutto.' Beh, la realtà dei fatti è che non l'ho fatto. Ho scelto di sacrificarmi per il gruppo e, si spera, di salvare così alcune vite. Abraham è stato in grado di fare un'ultima cosa altruistica per garantire la sicurezza delle persone che amava e della sua famiglia".

Da allora Cudlitz è tornato in The Walking Dead come regista, avendo così l'opportunità di lavorare con Morgan dall'altra parte della macchina da presa.

"Penso che sia un attore eccezionale. Sono sempre stato un fan, sono un suo fan da Grey's Anatomy", ha detto Cudlitz. "Non c'è nessuna rabbia nei suoi confronti. È divertente, sui social media tutti mi dicono cose del tipo, 'Oh amico, scommetto che lo odi!' Ma perché dovrei odiarlo? È solo attore. Interpreta la sua parte. Sapevo sin dall'inizio che sarei morto in qualche modo".



Ricordiamo che a causa dei recenti avvenimenti legati alla pandemia di coronavirus, il finale di stagione di The Walking Dead 10 è stato rinviato a data da definirsi. Avete già letto le indiscrezioni di Greg Nicotero sula conclusione di The Walking Dead 10? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.