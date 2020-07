The Walking Dead, ci sarà una rivincita tra Daryl e Beta? Risponde Norman Reedus

Nella nona stagione di The Walking Dead abbiamo assistito a un combattimento tra Daryl (Norman Reedus) e il Sussurratore Beta (Ryan Hurst), alla fine del quale quest'ultimo precipitava nella tromba di un ascensore, permettendo ai sopravvissuti di fuggire. Uno scontro del genere potrebbe ripetersi nel finale della stagione 10, in onda il 4 ottobre.

Nell'episodio A Certain Doom, infatti, Beta farà marciare il suo esercito di Camminatori verso la torre dell'ospedale abbandonato dove Negan (Jeffrey Dean Morgan) si è rifugiato insieme ai sopravvissutil. Sarà di nuovo Daryl ad affrontarlo?

La domanda è stata posta a Norman Reedus nel corso del recente Comic-Con@Home. "Non lo so, è un tipo grosso" ha risposto lui. "Penso che preferirebbe centrarlo con una freccia nel c**o da un albero, molto lontano."

L'attore ha poi continuato a spiegare il suo punto di vista: "Parlo per me personalmente, Norman. So che tra loro c'è quel tipo di dinamica 'vieni a prendermi', ma ho preso molti antidolorifici il giorno dopo quel primo combattimento. È un tizio grosso, e anche il suo stuntman è molto grosso, quindi mi faceva male tutto."

Potrebbe essere quindi Negan battersi al posto di Daryl con Beta, dato che i due hanno stretto all'inizio della stagione una temporanea alleanza per sconfiggere i Sussurratori. Del resto lo stesso Jeffrey Dean Morgan aveva dichiarato qualche tempo fa che Beta sarebbe stato "sistemato" entro la fine della stagione. "So che deve esserci qualcosa con Beta, perché è ancora in libertà e sta creando scompiglio. Quindi, fino a quando questa cosa non verrà sistemata, è davvero difficile andare avanti."

