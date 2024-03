The Walking Dead, Robert Kirkman fa causa a AMC per la serie tv: cosa è successo

Nonostante Robert Kirkman sia favorevole a una serie animata di The Walking Dead, il creatore della serie è entrato in contrasto con AMC.

Kirkman aveva in precedenza fatto causa ai produttori della serie per quanto riguarda il compenso legato allo show, e il Il giudice federale Fernando Aenlle-Rocha ha respinto la richiesta di AMC di archiviare la causa. Queste le motivazioni del giudice:

“Sarebbe un'interpretazione illogica delle disposizioni sulla MFN e contraria alle ragionevoli aspettative delle parti nello stipulare gli accordi se il tribunale dovesse consentire ai convenuti, come questione di legge, di fornire a Darabont e CAA un aumento del compenso contingente e una quota maggiore dei futuri incassi della serie attraverso un accordo transattivo - a spese dei querelanti - senza fornirlo agli stessi querelanti. I querelanti hanno diritto allo stesso trattamento riservato a Darabont per quanto riguarda i loro interessi MAGR, e hanno quindi diritto ad avere la stessa valutazione applicata ai loro interessi MAGR, che, collettivamente, superano quelli di Darabont e CAA. Di conseguenza, i querelanti hanno diritto a un pagamento di ben oltre 200 milioni di dollari da parte di AMC, per un importo che sarà dimostrato al processo"

