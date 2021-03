The Walking Dead, Robert Kirkman difende Scott Gimple accusato di aver rovinato lo show

Il creatore e produttore esecutivo di The Walking Dead, Robert Kirkman, ha difeso l'ex showrunner Scott Gimple da un ex spettatore che ha smesso di guardare la serie perché Gimple secondo lui "ha rovinato lo spettacolo".

Gimple, scrittore e produttore di The Walking Dead sin dalla sua seconda stagione nel 2011, è stato il terzo creativo a prendere le redini come showrunner della serie prodotta da AMC dopo la partenza di Frank Darabont e Glen Mazzara.

In qualità di showrunner dalla quarta all’ottava stagione, Gimple ha lasciato la posizione nel 2018 quando AMC Networks lo ha promosso alla posizione di chief content officer del franchise del The Walking Dead Universe, incluso il film su Rick Grimes di prossima uscita scritto da Kirkman e Gimple.



Durante una sessione di domande e risposte su Reddit per promuovere la nuova serie animata di Kirkman intitolata Invincible uscita su Amazon Prime Video, quest’ultimo ha risposto a un fan il quale sosteneva che "la scarsa gestione di TWD da parte di Gimple ha influenzato la visione di Kirkman e rovinato lo spettacolo".



"Scott Gimple si preoccupa di The Walking Dead più di chiunque altro sul pianeta. A questo punto ha dedicato una parte significativa della sua vita ad esso. Pensaci", ha scritto Kirkman.

L'utente di Reddit si riferiva probabilmente al cliffhanger che ha concluso la sesta stagione, in cui gli spettatori sono stati lasciati a indovinare l'identità della vittima picchiata a morte da Negan (Jeffrey Dean Morgan).



"Va del tutto bene non apprezzare una decisione presa e sì, dopo 7 stagioni di uno spettacolo va bene anche dire "amico, basta" ma non sono d'accordo che abbia rovinato qualcosa. Scott è responsabile di molti degli aspetti più amati dello spettacolo", ha continuato Kirkman. "Ci sono molte persone là fuori che amano le cose di cui ti lamenti. Persone diverse amano cose diverse. Sono molto orgoglioso di ogni minuto dello spettacolo di The Walking Dead".



Nel suo ruolo di chief content officer TWDU, Gimple supervisiona lo spin-off Fear the Walking Dead e ha co-creato la serie limitata di due stagioni The Walking Dead: World Beyond con lo showrunner Matthew Negrete.



Gimple ha anche co-creato la serie spin-off senza titolo di dedicata a Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride), che uscirà nel 2023 sotto la co-creatrice dello spin-off e attuale showrunner di The Walking Dead, Angela Kang, ed è ora in fase di sviluppo uno spin-off antologico intitolato Tales of the Walking Dead per il network.



Jeffrey Dean Morgan ha anche parlato di un possibile spinoff su Negan e chissà se si aggiungerà alla lista per ampliare l'universo di The Walking Dead prima o poi.